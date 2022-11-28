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«الحياة» تعرض تقريرا عن أول محطة معالجة مياه صرف صحي بـ«بطن أهريت»

كتب:

شريف سليمان
06:14 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن استمرار العمل في مشروع إنشاء أول محطة لمعالجة مياه صرف صحي بقرية «بطن أهريت» التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بطن أهريت مقامة على مساحة 10 أفدنة، كما تعمل بطاقة استيعابية 20000 متر مكعب يوميا.

وجاء في التقرير، أن المحطة ضمن شبكة صرف صحي تتضمن خطوط صرف بطول 80 كيلو متر وخط طرد 30 كيلو متر وشبكة إنحدار 60 كيلو متر.

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بقلم شريف سليمان