افتتاح المؤتمر الدولي «الوعي الديني للشباب في العصر الرقمي» بجامعة السويس

عقدت جامعة السويس المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان «الوعي الديني للشباب في العصر الرقمي»، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وبمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تنمية وعي الطلاب

وأكد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أهمية موضوع المؤتمر الذي يعد من أهم القضايا المحورية التي تشغل بال كافة المسئولين في الدولة، مشيرا إلى ما تقوم به الجامعة من أنشطة لتنمية الوعي والانتماء الوطني لدى الطلاب، وعقد اللقاءات والحوارات والندوات الثقافية حول القضايا الوطنية التي تحتاج إلى توعية مُجتمعية.

وأشار «الشرقاوي» إلى أهمية موضوع المؤتمر الحالي لما يمثله الإعلام الرقمي من أداة خطيرة في تشكيل وعي الجمهور، لا سيما الوعي بصحيح الدين.

وناقش المؤتمر أكثر من 40 بحثا ومداخلة (حضوريًا وإلكترونيًا)، شملت مجالات عديدة ومتنوعة غطت معظم مجالات الإعلام الرقمي ودوره في بناء الوعي الديني الرشيد، وذلك في إطار تنمية الوعي لدى الشباب ومواجهة جهود التشكيك والدعوات للإلحاد واللادينية.

أهمية العمل الإعلامي في عصر الرقمنة

وأكد المشاركون في جلسات المؤتمر أهمية العمل الإعلامي في العصر الرقمي، مشددين على ضرورة أن يقوم الإعلام على العلم ولا يترك العمل فيه للهواة أو غير المتخصصين، وأن العصر الرقمي يفرض تحديات إعلامية واتصالية ودينية يجب أن تواجه بوسائل وأساليب هذا العصر، وليس بوسائل وأساليب عصر سابق وأفكار ووجوه قديمة تجاوزها الزمن.

توصيات المؤتمر

وطرح المؤتمر مجموعة من التوصيات، أبرزها دعوة الجامعات الإسلامية للإسهام في وضع استراتيجية فاعلة للاتصال الديني في العصر الرقمي، وضع خطط تنفيذية تتكامل فيها جهود العاملين بالمؤسسات الدينية الأهلية والحكومية للارتقاء بالاتصال الديني في العصر الرقمي، ومواجهة التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية التي باتت جاذبة للشباب، والعمل على تكامل الجهود الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة التسامح.