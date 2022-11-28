«إيفاد» لـ قناة الحياة: 10 مليارات دولار قيمة مشروعات الطاقة بـ«نوفي»

قال الدكتور محمد الغزالي مدير مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، إنّ مشروع نوفي يتناول محور الطاقة والغذاء والزراعة والمياه، إذ جرى إطلاقه في يوليو الماضي نتيجةً للاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

9 مشروعات رئيسية بمنصة نوفي

وأضاف الغزالي، خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي، مقدمة برنامج cop27، على قناة الحياة: «منصة نوفي تحتوي على 9 مشروعات رئيسية منها مشروع يندرج تحت بند مشروعات الطاقة بنحو 10 مليارات دولار، و5 مشروعات تندرج في بند محور الغذاء والزراعة بنحو 3.3 مليار دولار، وهناك 3 مشروعات تندرج ضمن محور المياه بنحو 1.7 مليار دولار».