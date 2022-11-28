مصرع عامل سقط من سقالة أثناء عمله في شبين الكوم بالمنوفية

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس أثناء العمل في شبين الكوم، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفي في المستشفي الجامعي بشبين الكوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل مصرع عامل أثناء العمل بشبين الكوم

بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى يدعى «ا.ي.»، عامل، وسقط من سقالة أثناء العمل في مبنى سكني بمركز شبين الكوم، وبسؤال أصدقائه تبين اختلال توازنه أثناء العمل ما أدى لسقوطه، وجرى تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على جثمان العامل ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع عامل سقط من سقالة أثناء العمل بدائرة المركز، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع شخصين في حادث تصادم بالمنوفية

وفي واقعة أخرى، لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على إحدى طرق مركز منوف، وعلى الفور تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى منوف العام، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.