«الداخلية»: القبض على مسجل خطر طعن طليقته في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيسبوك»، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالإسكندرية، لافته إلى أنه بالفحص تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من بعض الأهالي، يفيد قيام عاطل لديه معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القس بالتعدى على طليقته، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، مستخدمًا 2 سكين، وإصابتها بجروح متفرقة بالجسم.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

وأكدت الأجهزة الأمنية، إنه تم الإبلاغ عن الواقعة في 7 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى إلقاء القبض على المتهم، والأداتين المستخدمتين في إرتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، مرجعًا السبب إلى وجود خلافات بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.