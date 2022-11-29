دينا فؤاد: المياه أغرقت منزلي.. قدر الله وما شاء فعل

تعرض منزل الفنانة دينا فؤاد، للغرق، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ، وارتفعت المياه عن الأرض بمستوى كبير، وكاد أنّ يُتلف أثاث المنزل.

ونشرت دينا فؤاد، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو، يُبرز حجم الأضرار الناتحة عن غرق منزلها، ومستوى المياه عن الأرض، مُعلقة عليها بقولها: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. صحيت لاقيت البيت غرقان».

دينا فؤاد تُشارك في مسلسل «حكايات الماميز»

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهدها في مسلسل «حكايات الماميز» الذي يجمعها بكلّ من خالد سليم ونورهان، وهو من تأليف دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار سمر طاهر، وريم يوسف، ومى سعد، ومن إخراج أحمد صالح.

دينا فؤاد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وكان آخر ظهور للفنانة دينا فؤاد، في حفل ختام الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وارتدت فستان باللون الأخضر، فرحة بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في أولى مباراياته بكأس العالم المُقام بدولة قطر.