لماذا يُنصح بإضافة الذهب للمحافظ الاستثمارية؟.. «التنويع» كلمة السر

ينصح بنك الاستثمار العالمي، مورجان ستانلي، بإضافة الذهب إلى المحافظ الاستثمارية، جنباً إلى جانب مع بقية الأصول الأخرى كالأسهم والسندات.

يقول «ستانلي» في مذكرة بحثية، إنه يمكن للذهب أن يلعب دورًا مهمًا في المحافظ وهو التنويع، ويمكن أن تساعد قدرة الذهب على العمل «كمخزن للقيمة» في تخفيف المخاطر في أوقات تقلب السوق وعدم اليقين الاقتصادي، وقد تكون قادرة على العمل كتحوط ضد التضخم، بالإضافة إلى ذلك، أظهر الذهب تاريخياً علاقة عكسية بالدولار الأمريكي، ما يعني أنه مع ضعف الدولار، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع.

إذن، كيف يمكن للمستثمرين إضافة الذهب بشكل عملي إلى محافظهم الاستثمارية؟، يشير «مورجان ستانلي» إلى ثلاث طرق رئيسية لتحقيق ذلك:

الذهب المادي:

كما يقول «مورجان ستانلي»، يمكن للمستثمرين شراء سبائك الذهب والعملات المعدنية والاحتفاظ بها لبعض الوقت قبل البيع بسعر مرتفع والاستفادة من فارق سعري البيع والشراء.

صناديق الذهب:

بعض الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصات تعرض الذهب على المستثمرين، ويتحمل الصندوق تكلفة الاحتفاظ بالذهب المادي ويمرره إلى المستثمرين، لكن هناك بعض العيوب، أبرزها أنه يتم فرض ضرائب على بعض صناديق الذهب، لذا فهي لا تستفيد من معدلات أرباح رأس المال المنخفضة طويلة الأجل التي قد تتأهل لها الأسهم.

شركات التعدين:

يمكن للمستثمرين الحصول على الأسهم في الشركات التي تعدن الذهب، بما في ذلك شراء الأسهم الفردية أو كجزء من صندوق.

يقول الرئيس المشارك لتحليل مدير الاستثمار العالمي في إدارة الثروات بـ«مورجان ستانلي»، مايكل جبارا: «تميل شركات التعدين إلى أن تكون أكثر تقلباً من الذهب المادي، فقطاع التعدين يرتبط عادةً بسعر الذهب، لكن الأسهم الفردية قد تواجه مخاطر خاصة بالشركة».

يضيف: «قد يشعر بعض المستثمرين أنه يجب عليهم تقليل تخصيصهم للأسهم إذا ارتفعت احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، ولكن قد يكون الاستثمار في الذهب نهجًا مثالياً يجب مراعاته. تاريخيًا، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع عندما تنخفض عائدات السندات، وفي المقابل من المرجح أن يحد ارتفاع الدولار وارتفاع العوائد، مدفوعًا بتحسن النمو العالمي، من الاتجاه الصعودي للذهب».

يختتم «مورجان ستانلي» مذكرته قائلاً: «في حين أن الذهب لا يُنظر إليه عادةً على أنه استثمار استراتيجي طويل الأجل، إلا أنه بالنسبة لبعض المستثمرين، قد يكون تخصيص الذهب كعنصر في محفظة متنوعة أمرًا يستحق النظر.»