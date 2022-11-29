سفير بولندا بالقاهرة: 2022 كان عاما بالغ الأهمية في العلاقات مع مصر

أكد سفير بولندا بالقاهرة ميهاو وابندا، أن 2022 كان عاما بالغ الأهمية في العلاقات السياسية بين مصر وبولندا، إذ زار رئيس بولندا أندچيه دودا، مصر، في مايو الماضي، وهي أول زيارة على مستوى رئيس الدولة بين البلدين منذ عام 2008، واصفا المحادثات بين رئيس بلاده والرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنها كانت مثمرة.

وقال السفير البولندي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر السفارة البولندية بالقاهرة- إن الرئيس البولندي التقى خلال زيارته للقاهرة بشخصيات مصرية بارزة، منها الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيرا إلى مشاركة الرئيس البولندي في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ «COP27»، في ثاني زيارة له لمصر، ليس لاهتمامنا بقضية التغيرات المناخية فحسب، بل إلى جانب تقديرنا للجهود التي تبذلها مصر للمساهمة في التوصل إلى اتفاق مرضي بشأن تلك القضية.

زيارة لممثلين بولنديين

أضاف أن وفدا من رواد الأعمال البولنديين، رافقوا الرئيس دودا، مايو الماضي، للمشاركة في منتدى الأعمال الذي تم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، وتم خلاله التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي والبحوث الزراعية، والتعاون بين وكالات الاستثمار، فضلا عن قيام الوفد بعقد لقاء مع ممثلي معاهد البحث العلمي، التابعة لوزارة الزراعة المصرية.

حوار سياسي مثمر بين البلدين

وأوضح أن الحوار السياسي المثمر بين البلدين، لا يزال مستمرا، حيث زار مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب نصر، العاصمة وارسو في سبتمبر الماضي، لإجراء مشاورات سياسية، تناولت جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تعاون برلماني بين مصر وبولندا

أشار إلى تخطيط بولندا لإعادة إطلاق التعاون البرلماني بين البلدين، لافتا إلى أنه سيزور وفد البرلمان البولندي مصر في ديسمبر المقبل، ويشارك في معرض «أفريقيا فود»، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، التي ستشارك 19 شركة بولندية في مجال الصناعة الزراعية والغذائية في المعرض.

وتابع أن وفدا من محافظة سيليزيا البولندية يضم عدة شركات تمثل قطاع مصادر الطاقة المتجددة شارك في أكتوبر الماضي في معرض مصر للطاقة حيث تعرف رواد الأعمال البولنديين على أحدث الاتجاهات في صناعة الطاقة، وشاركوا في اجتماعات مع الشركاء في السوق المصرية فضلا عن لقائهم مع المسئولين في الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية وطبيعة الأعمال.

صناعات الهياكل الفولاذية

وأضاف أن وفدا من شركتين تقومان بتصنيع الأنابيب الفولاذية الملحومة والهياكل الفولاذية المختلفة المستخدمة في قطاعات الغاز والنفط والوقود والسيارات والأغذية، زار مصر الأسبوع الماضي، والتقى بممثلي الشركات بإدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وذلك بهدف تقييم فرص الاستثمار في مصر وإقامة تعاون مع الشركاء المحليين.

الشراكة التجارية بين مصر وبولندا

وعن التجارة بين البلدين، أكد سفير بولندا بالقاهرة أن مصر تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لبولندا في شمال إفريقيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 725 مليون دولار العام الماضي.

وأشار إلى أن البيانات الأولية للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2022 للتجارة الثنائية، بلغت 586 مليون دولار، موضحا أن مصر تصدر لبولندا المنسوجات والمنتجات ذات الأصل النباتي، والبلاستيك، والسلع المصنوعة من المعادن الأساسية بينما تستورد منها المعدات الميكانيكية والكهربائية، والمركبات وقطع غيار السيارات، والمنتجات ذات المنشأ النباتي، ومنتجات الصناعة الكيميائية، والمنتجات المعدنية الأساسية، والمنتجات الورقية.

تقارب ثقافي مصري بولندي

وعن الثقافة، لفت إلى زيارة النائب الأول لوزير الثقافة والتراث القومي البولندي ياروسلاف سيلين، لمصر خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري وتعتبر الحدث الأبرز في السنوات الأخيرة في مجال العلاقات الثقافية البولندية المصرية.

معارض للفنانيين البولنديين

وشهد سيلين حفل افتتاح معرض الفنانين والرسامين البولنديين الجنود في مصر خلال الفترة من 1941-1946 في متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية والذي أقيم في 21 نوفمبر، كما أزيح الستار رسميا في 22 نوفمبرعن النصب التذكاري لإحياء ذكرى البولنديين المدفونيين في حلوان بمقبرة الروم الكاثوليك التابعة لكنيسة العائلة المقدسة التي تأسست في عام 1887 حيث تم دفن 30 بولنديا ما بين مقيمين وضيوف في المنتجع الصحي بحلوان خلال النصف الأول من القرن العشرين.