فورية و«أونلاين».. الخدمات الحكومية «رهن إشارة» المواطن (ملف خاص)

تبنت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتقديم الخدمات للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، التى تضم حالياً أكثر من 157 خدمة حكومية من جهات متعددة، منها خدمات التموين والمرور والزراعة والأحوال المدنية والتوثيق والشهر العقارى والمحاكم والأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية والسجل التجارى والضريبة العقارية والتأمين الطبى الشامل.

وبضغطة زر أصبح بإمكان المواطن اليوم أن يحصل على الخدمات بكل سهولة ودون تعطل مصالحه أو تعرضه لمضايقات العنصر البشرى المتمثل فى مقدم الخدمة، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تعنى برفاهية المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات، فى ظل الجمهورية الجديدة، وثورة التكنولوجيا التى يشهدها العالم فى كافة المجالات.

وترصد «الوطن» فى هذا الملف إمكانية تقديم خدمات مرقمنة لكافة المواطنين دون خروج المواطن من منزله والوقوف فى الطوابير الطويلة، بما فى ذلك الخدمات المالية والبنكية، وأكد الخبراء الذين استطلعنا آراءهم أن المرحلة الأهم فى تفعيل الاستراتيجية الرقمية تتمثل فى حدوث تكامل بين الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين، فيما أكد مسئولون أنه تجرى متابعة تطبيق الاستراتيجية باهتمام، للوقوف على معوقاتها وحلها أولاً بأول من خلال فريق من الشباب يرصد شكاوى المواطنين ويحللها ويقدم حلولاً مستدامة لها تمنع تكرارها.

المواطنون، خاصة المسنين والمسنات، الذين تحول ظروفهم دون التوجه إلى الجهات الحكومية هم المستهدفون من ذلك التحول الرقمى الكبير الذى يجرى تطبيقه فى كافة القطاعات الحكومية، وتدريجياً بعد اكتمال مراحل الاستراتيجية سيكون بإمكان المواطن الحصول على كافة الخدمات الحكومية عبر شباك واحد هو شاشة الموبايل أو الكمبيوتر.