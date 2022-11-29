خبير اتصالات: التحول الرقمي يسهم في اختصار الوقت على المواطن وزيادة إنتاجية الموظفين (حوار)

كشف المهندس أحمد حنفى، خبير الاتصالات، عن اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ التحول الرقمى وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة المصرية مهتمة بالعنصر البشرى اهتماماً غير مسبوق، وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً كبيراً من الفرص التدريبية التى تؤهل الشباب للعمل فى كل حقول التحول الرقمى.. وإلى نص الحوار:

البنية التكنولوجية أهم أساسيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كيف ترى ما تقوم به الدولة المصرية من جهد فى تنفيذ التحول الرقمى للمواطنين؟

- فى الحقيقة هناك جهد كبير جداً تم على مدار السنوات الأخيرة وسعى الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، وتقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطنين، خصوصاً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر عصب الحياة حالياً، بدليل أزمة كورونا التى أدت إلى إغلاق تام فى العالم أجمع، وهنا ظهر الدور الحيوى والكبير لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا واستطاع العالم أن يتعايش مع هذا الوباء بالاعتماد على التكنولوجيا والاتصالات، وكانت مصر منذ فترة تضع فى حسبانها تطوير البنية التحتية، وعندما بدأ الإغلاق هنا لم نتأثر بشكل كبير مقارنة ببعض الدول، واستطعنا أن نتعايش بفضل البنية التحتية للاتصالات والتى قامت بها الدولة، واستمر العمل واستمرت المدارس فى تقديم الخدمات للطلاب، وظهرت بقوة التجارة الإلكترونية والاعتماد على الشراء عبر الإنترنت ومرت الأزمة بسلام، لكن هناك ضرورة ملحة لتوعية المواطنين بأهمية تأمين البيانات عبر الإنترنت.

وكيف تتم هذه التوعية؟

- يجب أن يعرف الجميع أن أمن المعلومات هو المساعد الرئيسى لعمليات التحول الرقمى، لذلك يجب أن يتم عمل حملات توعية بمخاطر التعرض للاختراق وأن المستخدم هو أضعف نقطة فى المنظومة، لذلك يجب تحديد العناصر التى تحتاج إلى الحماية، لتوفير القدرة على تحقيق اﻷمان اللازم للمنظومة الرقمية، خصوصاً أن القانون المصرى لمكافحة جرائم المعلومات حدد المؤسسات التى لديها بنية تحتية وبيانات حرجة، وتحتاج إلى الحماية بما يتناسب مع المعايير الدولية، لذلك يعتبر أمن المعلومات جزءاً مهماً من أية منظومة تكنولوجية، ولا بد من وجود استجابة فورية مع أى مخاطر أمنية قد تحدث داخل المنظومة الرقمية، ويجب ألا نغفل دور الجامعات فى نشر الوعى بأهمية أمن المعلومات بين الطلاب خصوصاً أنهم أصبحوا أكثر اعتماداً على التكنولوجيا حالياً وهم جيل المستقبل.

التحول الرقمى يحتاج إلى عناصر بشرية لتنفيذه.. كيف يتم ذلك؟

- الدولة المصرية مهتمة بالعنصر البشرى اهتماماً غير مسبوق، وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً كبيراً من الفرص التدريبية التى تؤهل الشباب للعمل فى كل حقول التحول الرقمى، والجامعات أيضاً تقوم بذلك، والشركات العالمية لديها فرص تدريبية كبيرة لكل الشباب الراغبين فى التعلم والحصول على فرصة عمل فى مجالات التحول الرقمى، كل هذا المجهود بهدف التغلب على نقص المواهب الرقمية، لأنه يؤثر بقوة على التحول الرقمى وسرعة تمكين المواطن وفى الوقت نفسه يشعر المواطن بتأثير التغيرات الحالية على حياته ومستقبله وتأثيراتها على أسرته.

وما أبرز مزايا التحول الرقمى؟

- أكبر ميزة للتحول الرقمى هو اختصار الوقت على المواطن متلقى الخدمة، بالإضافة إلى زيادة التنافسية والمرونة والكفاءة والإنتاجية فى العمل، وبالتالى زيادة الاستثمار، وزيادة إنتاجية الموظفين، ويجب أن نعرف أن التحول الرقمى فى مصر سيتم خصوصاً أن لدينا جزءاً كبيراً من الشباب يصل إلى 60% من عدد السكان، لأن الشباب لديهم القدرة على استيعاب التغير، ونرى هذا فى عدد المصريين على وسائل التواصل الاجتماعى والقدرة على التعامل مع متطلبات التحول الرقمى، لذلك تقوم الدولة بمجهود جبار فى تنفيذ الميكنة والتحول إلى مجتمع رقمى عبر إتاحة الخدمات رقمياً والحصول عليها دون الخروج من المنزل.

أحمد حنفى: التحول الرقمى جعل قطاع الاتصالات أسرع القطاعات الاقتصادية

هل ترى أن البنية التكنولوجية ركن أساسى للنمو الاقتصادى؟

- دعنا نتفق على أن مصر تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق التحول الرقمى، بعدما ثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن البنية التكنولوجية إحدى أهم الأساسيات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر ما حدث فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من طفرة تنموية جعلته أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً بمعدل نمو 16% فى عام 2021، وبالتالى كان هذا القطاع الأكثر مرونة فى مواجهة جائحة كورونا، وأدت تلك المؤشرات إلى زيادة جاذبية مصر للمستثمرين وشجعت على زيادة الطلب من قبل الشركات العالمية لتختار مصر كوجهة موثوقة تُقدم الخدمات العابرة للحدود offshoring services ومركز لخدمات الأعمال، وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بناءً على هذا الزخم، رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026 للدفع بالقطاع فى مسار نمو أعلى.

المواطن والتحول الرقمى

هناك طموح دائم لدى المواطن للحصول على خدمات أفضل، ونرى حالياً فى مصر خدمات مقدمة أفضل من السنوات الماضية وهذا واضح على منصة مصر الرقمية، على سبيل المثال، ولكن يجب أن نعرف أنه ما زال هناك الكثير لتقديمه، ودور المواطن هو أن يكون لديه القدرة على استيعاب التغيرات التى تتم فى مجالات تقديم الخدمات رقمياً وتأثيرها وما تعنيه من تسهيل للحياة اليومية، حيث توفر التكنولوجيا فى الوقت والتكلفة إلى جانب وعى المواطن بأهمية أمن المعلومات.