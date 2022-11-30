قناة القاهرة الإخبارية: واشنطن صدَّرت نفسها بديلا لروسيا في الغاز.. لكن بسعر أعلى

أكد رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، أن الولايات المتحدة الأمريكية صدَّرت نفسها كبديل لروسيا في مسألة الطاقة وستمد أوروبا بالغاز ولكن بأسعار مرتفعة مقارنة بالغاز الروسي.

أسعار الغاز التي طرحتها واشنطن مرتفعة جدًا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام ضمن تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أسعار الغاز التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة جدًا بالنسبة لأوروبا بالمقارنة مع الغاز الروسي الذي كان يصلها بأبخس الأثمان.

وأشار إلى أن أوروبا وقعت في خلاف كبير من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أسعار الغاز واعتبروا أن واشنطن تحاول استغلال الأزمة لتحقيق أرباح.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية على ضرورة وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وأوروبا، متوقعًا أن تمثل فرنسا أوروبا في هذا الاتفاق، لافتًا إلى أنها تحاول فتح الحوار مع واشنطن.

واشنطن تحصل على ثمن كبير مقابل الغاز والطاقة التي تبيعها لأوروبا

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الغاز لأوروبا، وتعتبر أنها تقدم المساعدة لأوروبا، مؤكدًا أنها تحصل على ثمن كبير مقابل الغاز والطاقة التي تبيعها لأوروبا.

وتوقع جبر أن تقوم واشنطن بتخفيض الأسعار قليلًا نظرًا لقدوم الشتاء وحاجة أوروبا الماسة للطاقة وعدم إمكانية التخلي عن الطاقة التقليدية التي اعتادت أوروبا عليها.