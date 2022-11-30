«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، حيث نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يزيد فترات سطوع أشعة الشمس نهارا.

سنشعر بارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «هناك كتل هوائية ستكون قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وستكون مرتفعة في درجات حرارتها، وسنشعر بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، خاصة مع سطوع أشعة الشمس».

الأجواء خلال فترات الصباح الباكر مائلة للبرودة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى اليوم يتوقع أن تكون 24 درجة مئوية، وتكون الأجواء خلال فترات الصباح الباكر مائلة للبرودة، ومع دخول ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس سنبدأ الشعور بالأجواء المعتدلة تماما خلال فترات النهار على أغلب المناطق الشمالية، مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ.

درجات الحرارة الصغرى

وواصلت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بدأنا نشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة والصغرى تكون 15 مئوية على القاهرة الكبرى، وبعض المناطق في شمال الصعيد تصل إلى 10 و11 درجة مئوية، والأجواء مائلة للبرودة على الأنحاء كافة».