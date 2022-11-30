اعترافات «عصابة الخليفة»: خدعنا أصحاب المنازل وسرقنا كابلات أبراج المحمول

«إحنا بنعمل صيانة لشبكات المحمول»، حيلة شيطانية لجأ إليها 3 لصوص، لتنفيذ جرائم سرقة كابلات الاتصالات من تلك الأبراج، قبل أن تتمكن المباحث من ضبطهم، حيث تبين أنهم يستخدمون أدوات بدائية، عبارة عن «منشار ومفك وزرادية»، لسرقة أبراج شركات المحمول في منطقة الخليفة بالقاهرة.

وبحسب اعترافات المتهمون، فقد نفذوا 5 جرائم، بزعم أن كابلات المحمول سهلة في السرقة، خاصة أنها «مش بتكهرب»، إذ انتهت جلسة التحقيق مع المتهمين أمس، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

خديعة صيانة الشبكات

اعترف المتهمون بسرقة كابلات المحمول أمام جهات التحقيق، موضحين: «كنا بنقول للناس إننا شغالين في الشركة، وبنحدث الشبكة وبنعمل لها صيانة، وبعد ما نقطع الكابل نمشي بسرعة»، لافتين إلى أنهم نجحوا في تنفيذ عدة جرائم في جنوب القاهرة، تحديدا منطقتي الخليفة والمقطم.

وأضافوا أن الشرطة ألقت القبض عليهم داخل منزل أحدهم، أثناء التخطيط لجريمة جديدة، وتم التحفظ على الأدوات التي كانوا يستخدمونها في تنفيذ الجرائم، وكانت مجهزة داخل حقائبهم.

عقوبة جريمة السرقة

يقول المحامي حازم محمد، إن عقوبة جريمة السرقة وفق نص المادة 318 من قانون العقوبات: «السجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وتابع المحامي خلال تصريحه لـ«الوطن»، بأنه «يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، وذلك وفق نص المادة 317.

وتنص المادة 317 على أنه «يعاقب بالسجن 3 سنوات مع الشغل، من يرتكب جريمة السرقة، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل، أو سنتين على الأكثر»، موضحا أنها عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات.