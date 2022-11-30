تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في المحافظات المختلفة، نشاطًا في تداول البضائع العامة والمتنوعة وحركة السفن وصولاً ومغادرة، وبلغت حركة التداول اليوم 14 ألف طن.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الأربعاء، بلغ 9 سفن، وجرى تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة تضمنت 867 شاحنة و122 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وذكر البيان الإعلامى للهيئة، أن حركة الواردات اليوم، سجلت 5 آلاف طن بضائع، 377 شاحنة و11 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع تضمنت 490 شاحنة و111 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين «الحرية 2» و«دليلة»

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين «الحرية 2» و«دليلة»، بينما يشهد الميناء مغادرة السفينتين «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس»، كما يغادر ميناء نويبع اليوم، السفينة «سينا» فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول وسفر»، لثلاث سفن وهي إيلة وبريدج وسينا»، وتغادر ميناء السويس، السفينة «النوى إكسبريس».