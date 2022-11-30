«الحماية مسار مش شعار».. حملة فلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة «فيديو»

تتسابق دول العالم في حماية المرأة من العنف بأشكاله المختلفة، من بينها دولة فلسطين المحتلة، التي تحاول رغم الظروف مناهضة العنف، وعرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلاميين همام مجاهد وليلاس كفوزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحماية مسار مش شعار.. حملة فلسطينية تدق ناقوس الخطر حول العنف ضد المرأة».

الحملة تهدف لحماية المرأة الفلسطينية وسياسات الاحتلال التميزية العنصرية

«الحماية مسار مش شعار»، هو عنوان حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة، التي اطلقتها دولة فلسطين، حيث أنه في غزة وكل العالم تختلف الأسباب والنتيجة واحدة، نتيجة دفعت بالعديد من المؤسسات إلى أن تكون يدا واحدة تجتمع تحت شعار واحد لتحقيق هدف واحد، وإلى ذلك، قالت آمال صيام، مدير مركز شؤون المرأة في غزة: «رسالتنا تركز بشكل واضح على أهمية حماية المرأة الفلسطينية، الحماية من سياسات الاحتلال التميزية العنصرية، والحماية من العنف المحلي الذي تتعرض له النساء والفتيات في قطاع غزة وكل فلسطين».

النساء والفتيات يتعرضن لعنف أسري ومجتمعي

مشاهد العنف التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا دقت ناقوس الخطر لتطرف أوجب إعادة النظر في طرق حماية النساء تجنبا لوقوع المزيد من الضحايا، وفق ما أكدته زينب الغنيمي، مدير مركز الأبحاث القانونية للمرأة، مشيرة إلى أن النساء والفتيات يتعرضن لعنف أسري ومجتمعي والمؤسسات والقيادات النسوية تتعرض لعنف، وعلينا أن نناضل معا، نساءً ورجالا من أجل إنهاء العنف والاحتلال والانقسام، مطالبة السلطات بتغيير القوانين والتشريعات من أجل المزيد من الحماية للنساء.