«مياه الإسكندرية»: تغيير العدادات العمومية التالفة للمحاسبة على الاستهلاك الفعلي

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، إنه يتم تغيير العدادات العمومية التالفة منها أو العاطلة، لتقليل الفاقد من أجل محاسبة المواطنين على الاستهلاك الحقيقي دون زيادات عليهم، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المشتركين وتحصيل متأخرات ومستحقات الشركة.

متابعة خط سير العمل بالقطاع التجاري

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية، خلال زيارته لفرعي المندرة وأبو قير، أنه جرى متابعة خط سير العمل بالقطاع التجاري وإحداث نقلةٍ تطوريةٍ في أساليب العمل المبتكرة بشكل عام على جميع فروع ومنافذ الشركة.

وأشار إلى أنه قد أعطي تعليماته بسرعة الانتهاء من تغيير العدادات العمومية وتركيبها للمستهلك.

الدولة حريصة على محاسبة المواطن على استهلاكه الفعلي

وأكد أن عمليات التغيير تتم وفقا للخطة الاستراتيجية التي تنتهي في مع نهاية العام الجاري 2022، حرصاً من الدولةِ على محاسبة المواطن على استهلاكه الفعلي، وعدم تحميلِه أي أعباء أو تكاليف إضافية وبالأحرى الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك للمياه.

جاء ذلك على هامش اجتماعه بمديري الفروع لمتابعة أعمال المنظومة الآلية المستحدثة «الهاند هيلد»، وتأثيره الفعال في التسهيل على المحصلين في تقليص الإجراءات المطولة في أنظمة التشغيل.