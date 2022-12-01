حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 1-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء، قادر على التكيف مع الظروف المختلفة التي تواجهه فهو يحب أن يعيش حياته بغض النظر عن الأمور التي تجري حوله، كما أنه شخص اجتماعي يحب المرح بشكل كبير.

وأبرز عيوب مولود برج الجوزاء التردد الشديد فهو يحتاج أن يستمع لأكثر من رأي في وقت واحد مما يجعله مشتت في أغلب قراراته كما أنه متهور بدرجة كبيرة في العديد من الأمور إلى جانب أنه اجتماعي ولديه عدد كبير من الأصدقاء.

ووفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، يأتي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء اليوم كما يلي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل مما يضع على عاتقك مسئوليات كبيرة، ومن المهمأن تنظم أفكارك وتعتني بخطواتك بشكل كبير حتى تحقق نجاح في حياتك العملية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تتسرع اليوم في أقوالك ولا تنزلق في حوارات قد تؤدي لصراعات لا تستطيع أن تتجنبها بعد ذلك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.