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ضبط شخصين بتهمة خطف آخر وسرقته في بولاق الدكرور

كتب:

محمد بركات
01:06 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
خطف (أرشيفية)

خطف (أرشيفية)

كشفت الاجهزة الامنية  ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط) بأنه حال توجهه لمحافظة القاهرة ، مستقلاً سيارته .

وفوجئ بمجهولان قاما بتهديده بإستخدام سلاح أبيض وبخطف المجني عليه إصطحابه بالسيارة لإحدى الطرق وتخليا عنه بمنطقة زراعية بعد توثيق يديه وقدميه ولاذا بالفرار عقب سرقتهما السيارة وهاتفه المحمول .

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة "، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن السيارة وعثر بداخلها على هاتف المجنى عليه وأوراق خاصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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