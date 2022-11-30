القبض على 6 متهمين بقتل سائق في المعصرة بعد تعذيبه بـ«جنزير وشومة»

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة العثور على جثة شخص بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، إذ تبين أنهم 6 أشخاص، خطفوا المجني عليه، وقتلوه، باستخدام جنزير وشومة، ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم»، بالعثور على شخص متوفى داخل قطعة أرض فضاء بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل لوجود خلاف بين المجنى عليه و«3» أشقاء لإتهامهم له بسرقة مركبة «توك توك» ملك أحدهم، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، توصلت الجهود إلى مشاهدة المجنى عليه حال تواجده صحبة «6 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة القسم»، وأنهم وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات.

وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وأقر أحدهم بأنه نظراً لاكتشافه سرقة مركبة «توك توك» ملكه، واعتقاده بأن المجني عليه وراء سرقتها، نظرا لمشاهدته له بمكان تواجد المركبة فى وقت معاصر لسرقتها، فاختمرت في ذهنه فكرة استدراجه واحتجازه لإجباره على الاعتراف بسرقتها.

وفى سبيل ذلك، استعان بباقي المتهمين، وتقابلوا مع المجني عليه واصطحبوه لقطعة أرض بدائرة القسم، وقاموا بتوثيقه، وتعدى عليه اثنين منهم بالضرب باستخدام «سلسلة حديدية " جنزير" - عصا خشبية»، محدثان إصابته فى محاولة منهم لإجباره على الاعتراف بالسرقة والإرشاد عن مكان تواجد المركبة، إلا أنه أنكر ارتكاب الواقعة، ثم أكرهوه على التوقيع على إيصالي أمانة كلٍ منهما بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وعقب ذلك استعان أحد المتهمين بـ«سائق- مقيم بدائرة القسم»، وتوجهوا لعقار «تحت الإنشاء»، بدائرة القسم، بالاتفاق مع حارس العقار «مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة»، وعاودوا التعدي على المجني عليه بالضرب، باستخدام الأدوات المُشار إليها، إلا أنه تمكن من مغافلتهم، والقفز من شرفة الغرفة، ما أدى لسقوطه على الأرض ووفاته، فاستعانوا بـ«سائق "توك توك"- مقيم بدائرة القسم»، في التخلص من الجثمان بمكان العثور عليه، باستخدم المركبة قيادته.

وأمكن ضبط باقى المتهمين، بحوزة أحدهم مركبة «التوك توك» المُستخدمة فى الواقعـة، كما تم بإرشاد 2 من المتهمين، ضبط «الأدوات المُستخدمة في ارتكاب الواقعة- الإيصالان المُذيلان بتوقيع المجنى عليه»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.