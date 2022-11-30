حكم رادع بالسجن 25 عاما لمتهم بخطف فتاة في القليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي، حكمًا رادعًا بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بخطف فتاة دون الـ 18 عامًا، والتعدي عليها داخل منزله بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

إحالة المتهم للجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12370 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3071 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم «محمد م ا ا»، عامل، مقيم أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، خطف بالتحايل المجني عليها «ح ع خ»، بأن استدرجها مستغلًا حداثة سنها إلى داخل مسكنه مقصيًا إياها عن أعين ذويها والرقباء تحت زعم وحيلة منه للتعارف على زوجته ونجلته.

المتهم استغل المجني عليها

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استغل حداثة سن المجني عليها كونها لم تبلغ الـ 18 من عمرها، وتعدى عليها، وعرض حياتها وأخلاقها للخطر مرتكبًا جريمته السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.