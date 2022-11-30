منطقة القاهرة للمصارعة تحتفل بعودة نشاط اللعبة بعد توقف عامين.. «صور»

شهدت منطقة القاهرة للمصارعة، انطلاق أولى بطولاتها للموسم الرياضي 2022/ 2023، بعد توقف النشاط لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ شهدت البطولة مشاركة 130 لاعب مصارعة روماني و96 لاعب مصارعة حرة و92 لاعبة للمصارعة النسائية بإجمالي 13 هيئة وناديا مشاركا.

فعاليات البطولة أقيمت بمركز شباب حلوان الجديدة

وأقيمت فعاليات بطولة منطقة القاهرة للمصارعة الرومانية والحرة والنسائية للمرحلة الأولى تحت 15 سنة، بمركز شباب حلوان الجديدة، بحضور اللواء عصام نوار، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، وعبدالعظيم عبدالستار المدير التنفيذي، وسامح وحيد الدين أمين الصندوق وعلاء الدين السويفي وإسلام يوسف عابدين أعضاء مجلس إدارة منطقة القاهرة للمصارعة.

تسليم الجوائز للأبطال الحاصلين على الثلاث مراكز الأولى

وعلى هامش البطولة، تم تكريم المحكمتين اللتين حصلتا على الشارة الدولية ببطولة إبراهيم مصطفى الدولية الشهر الماضي، وهما الحكمة أمينة رفيق محسن والحكمة هدير علي فكري، كما شهد ختام البطولة حضور السيد اللواء، كما تم تسليم الجوائز للأبطال الحاصلين على الثلاث مراكز الأولى، ففي منافسات المصارعة الروماني كانت المراكز الثلاث الأولى من نصيب:

- المصرية للاتصالات.

- الهايكستب.

- طلائع الجيش.

أما المصارعة الحرة، فجاء الترتيب كالآتي:

- طلائع الجيش.

- المصرية للاتصالات.

- الهايكستب.

أما المصارعة النسائية، فجاء ترتيب الأندية والهيئات المشاركة كالآتي:

- المصرية للاتصالات.

- مركز شباب أبوالسعود.

- مركز شباب حلوان الجديدة.

رئيس القاهرة للمصارعة: 50% من قوام المنتخب من المنطقة

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال اللواء مدحت شوقي، رئيس منطقة القاهرة للمصارعة، إن نشاط اللعبة بالمنطقة كان متوقفا على مدار عامين بسبب أزمة فيروس كورونا، ولم يكن هناك أي أوجه للنشاط باللعبة في جميع الأفرع، موضحا أن منطقة القاهرة للعبة المصارعة من أهم المناطق التي تضم الأبطال والمواهب.

وأوضح أن منطقة القاهرة للمصارعة تضم الكثير من المواهب والأبطال، فنحو أكثر من 50% من قوام منتخب مصر من منطقة القاهرة للمصارعة، مشيرا إلى أن الألعاب الفردية بصفة عامة بمصر لا تنال نفس القبول والجماهيرية بالنسبة للألعاب الجماعية، ولكن مؤخرا أصبحت الألعاب الفردية تنال اهتماما كبيرا من الدولة ووزارة الشباب والرياضة، بعد أن أدرك الجميع أن الألعاب الفردية هي التي تحقق بطولات بالمحافل الدولية وترفع علم مصر.