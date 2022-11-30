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عاجل.. الحكومة توافق على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

كتب:

محمد مجدي
02:01 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية-

اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية-

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد عرض الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنّ الهدف الأساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم، سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

ولفت إلى أنّه جرى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، على أن ينبثق منها أمانة فنية، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ليكون الجهة المنوطة بمتابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك على غرار التجارب الدولية بهذا الشأن.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.