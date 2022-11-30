مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش بنادي مدينتي

يستعد المنتخب الوطني المصري، للمشاركة ببطولة العالم للإسكواش (سيدات)، والتي تستضيفها مصر بنادي مدينتي الرياضي، خلال الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر الجاري بمشاركة 17 منتخبًا، ويعول على المنتخب الحفاظ على لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، حيث يضم فريق المنتخب الوطني المصري للإسكواش، المشارك ببطولة العالم 4 لاعبات، وهن: نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، ونور الشربيني، المصنفة الثانية، وهانيا الحمامي، المصنفة الثالثة، ونور الطيب المصنفة السادسة على العالم.

أصبحت الإسكواش لعبة جماهيرية

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي للإسكواش ( WSF ) ، قالت لاعبة المنتخب المصري نور الشربيني، إن مصر تستضيف البطولة للمرة الثانية في أجواء مختلفة، إذ أصبحت الإسكواش لعبة جماهيرية، وهناك الكثير من الجماهير الذين يتابعون نتائج اللاعبين في البطولات الكبرى، وترتيب تصنيفهم عالميًا، وهو ما يوفر لنا الدعم خلال منافسات البطولة.

وتابعت الشربيني «أنا وزميلاتي نتنافس طوال الموسم، ولأول مرة سنلعب معًا لهدف واحد وهو التتويج ببطولة كأس العالم لفرق السيدات؛ لذا فالأمر مختلف تمامًا وحاليًا ندعم بعض كفريق واحد هدفه الفوز في كل المباريات لتحقيق اللقب».

نور الشربيني: أثق في قدرة المنتخب على تحقيق أداء جيد خلال البطولة

وأكدت نور الشربيني، على ثقتها في قدرة المنتخب على تحقيق أداء جيد خلال البطولة، نظرًا لأن عضوات الفريق كلهن مصنفات ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميًا، مشيرة إلى أن المنافسة مع المنتخبات الأخرى ستكون قوية، حيث تشارك منتخبات فرنسا وإنجلترا بالبطولة والتي تتميز بفرق قوية، خاصة الأخيرة التي لعبت ضدها 4 نهائيات من قبل، ولذا تعد إحدى أفضل المنتخبات في هذه اللعبة.