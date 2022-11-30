مواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023.. اعرف التفاصيل كاملة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لامتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023، كلغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية، مؤكدة أن الامتحانات ستشمل أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

مواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023 كلغة أجنبية أولى

ترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل مواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023 كلغة أجنبية أولى، بحسب ما جاء في دليل الطالب لامتحانات الثانوية العامة النهائية.

أسئلة الاختيار من متعدد

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 32 درجة.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 5 أسئلة.

-عدد الأسئلة أربع درجات: لا توجد.

- العدد الكلي للأسئلة: 37 سؤالا.

-الدرجة الكلية للأسئلة: 42 درجة.

الأسئلة المقالية

-عدد الأسئلة بدرجتين: 2 سؤال.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: لا توجد.

- عدد الأسئلة بأربع درجات: سؤال واحد.

-العدد الكلي للأسئلة: 3 أسئلة.

-الدرجة الكلية للأسئلة: 8 درجات.

التفاصيل للامتحان

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة في الامتحان: 32 سؤالا.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 7 أسئلة.

-عدد الأسئلة بأربع درجات: سؤال واحد.

-العدد الكلي للأسئلة: 40 سؤالا.

-الدرجة الكلية 50 درجة.

-مدة الامتحان: 3 ساعات.

تفاصيل الأسئلة المقالية

أكدت الوزارة، في دليل الطالب بالخاص بمواصفات امتحانات الثانوية العامة النهائية، أن الأسئلة المقالية ستشمل 2 سؤال مقالي ولكل سؤال درجتين، وتقيس دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأي الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير 4 درجات، حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني، إيميل يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقاً لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويتكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لفئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

مواصفات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2023 كلغة أجنبية ثانية

أسئلة الاختيار من متعدد

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 28 سؤالا.

-عدد الأسئلة بدرجتين: 3 أسئلة.

-عدد الأسئلة بتلت درجات: لا يوجد.

-العدد الكلي للأسئلة 31 سؤال.

-الدرجة الكلية: 34 درجة.

أسئلة المقالي:

-عدد الأسئلة بـ3درجات سؤالين.

-الدرجة الكلية 6: 6 درجات.

المجموع كامل:

-عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 28 سؤالا.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 3 أسئلة.

-عدد الأسئلة بثلاثة درجات: سؤالان.

-العدد الكلي للأسئلة 33 سؤالا.

-الدرجة الكلية: 40 درجة.

الأسئلة المقالية:

وأكدت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تتضمن سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات والإجمالي 6 درجات، منها سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدماً العناصر المعطاة في السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكتروني حيث يقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيهخا يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة حيث يقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، بكافة المواصفات الفنية للامتحانات، التي أعلن عنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مؤكدة أنها خطوة مهمة جدا لإثراء عملية التقييم بشكل عادل لكل الطلاب، موضحة لـ«الوطن»، أن مواصفات الورقة الامتحانية المعلنة تستهدف لتدريب الطلاب بشكل جيد على شكل الورقة الامتحانية قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ نحن الآن على الطريق الصحيح نحو تقييم ناجح.