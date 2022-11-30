«حياة كريمة» تشارك في مؤتمر «نماذج من شباب مصر» بجامعة MSA

شاركت مؤسسة حياة كريمة، أمس، في المؤتمر الثامن بجامعة MSA بجلسة بعنوان «نماذج من شباب مصر- نجاح وريادة أعمال»، بحضور المهندس أحمد أمجد رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية بمؤسسة حياة كريمة.

وقدم «أمجد»، شرح لقصة المشروع القومي حياة كريمة وقصة نجاح المؤسسة من بدايتها كتجربة شبابية، ووصول عدد المتطوعين إلى 36000 متطوع، مرورا بإشراك أهالي القرى المستهدفة بالمشروع، عن طريق المشاركة في الفعاليات ومتابعة المشروعات القائمة على الأرض، والحوارات المجتمعية المقامة مع أهالي القرى، لضمان استدامة المشروع.

وأضاف أنه بعد تدريب الطلبة المتطوعين، سيتم إدماجهم بالمشروع، عن طريق دراسة وتنفيذ مقترحاتهم، والأبحاث العلمية، وتحويلها إلى مشروعات داخل القرى، بناء على البروتوكول الذي تم مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة حياة كريمة، إذ وجه وزير التعليم العالي لطلبة فنون جميلة، بأن يكون لهم دور فاعل في تزيين القرى، كجزء من مشاريع التخرج الخاصة، وتوحيد ذلك النموذج على نطاق جميع الجامعات بتخصصاتها المختلفة.

وأنهى الحديث، بأن المشروع القومي ومؤسسة حياة كريمة، إحدى صور التمكين الاجتماعي من الدولة للشباب.