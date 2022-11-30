حفلات ساقية الصاوي في شهر ديسمبر وأسعار التذاكر.. تبدأ من 70 جنيها

تنظم ساقية الصاوي العديد من الحفلات بشكل دوري طوال الشهر، للعديد من المطربين والفرق الموسيقية، إذ يحرص الجمهور على الحضور.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز حفلات ساقية الصاوي في شهر ديسمبر، وأسعار تذاكر الحفلات المتاحة للنجوم والفرق والمطربين.

حفلات ساقية الصاوي في شهر ديسمبر

يوم 1 ديسمبر

يقام حفل أم كلثوم يوم 1 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساء، والسعر يبدأ من 50 جنيها.

يوم 2 ديسمبر

حفل The Elite Vol.8 بسعر يبدأ من 100 جنيه، ويقام الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف.

يوم 5 ديسمبر

عالم الغجر & التمثال العاشق بسعر يصل إلى 70 جنيها.

يوم 8 ديسمبر

حفل للفنان هاني عادل، وتبدأ أسعار التذاكر من 200 جنيه، ويقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساء.

9 ديسمبر

حفل للفنان عمرو حسن بسعر يبدأ من 140 جنيها، ويقام الحفل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

12 ديسمبر

حفل للفنانة دينا المصري بسعر يبدأ من 70 جنيها، ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

10 ديسمبر

حفل للفنان على الهلباوى بسعر يبدأ من 90 جنيها، ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

17 ديسمبر

حفل للمطرب مسلم بسعر يبدأ من 200 جنيه، ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

23 ديسمبر

حفل لفرقة طبلة الست بسعر يبدأ من 100 جنيه، ويقام الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف.

24 ديسمبر

فريق بلاك تيما، بسعر يبدأ من 140 جنيها، ويقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساء.