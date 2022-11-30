عاجل.. السيسي يوجّه بسرعة تصنيع الأطراف والأجهزة التعويضية بمواصفات عالمية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث وجّه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية، وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني.

وتابع الرئيس السيسي، أنّه يجب الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير المجمع الصناعي، ليصبح مركزا إقليميا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة، من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.