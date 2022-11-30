أماكن تكون الشبورة المائية في المحافظات.. الأرصاد توضح المواعيد

من أصعب الظواهر الطبيعية، الناجمة عن التقلبات الجوية، تكون الشبورة المائية على الطرق، خاصة بالنسبة لقائدي السيارات حيث تحجب الرؤية عنهم ويكون هناك احتياطات لابد من اتخاذها للوصول بسلام إلى أماكن سفرهم.

نصائح وتحذيرات الأرصاد

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد خلال فترات الصباح.

أوضح الهيئة أن الأمر يستوجب على قائدي السيارات اتخاذ الحيطة والحذر وتشغيل الفوانيس الخاصة بالإضاءة ضد الشبورة، بحسب نصائح تقدمها الهيئة العامة للأرصاد ونصحت قائدي السيارات بالتوقف تماماً عن السير إذا لزم الأمر حتى تزول الشبورة.

أماكن وموعد تكون الشبورة المائية

وتأتي في مقدمة الأماكن التي تتكون فيها الشبورة المائية خلال طقس غدا الخميس، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتضمنت توقعات خبراء الأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، والصباح الباكر في مدن القناة وتكون كالآتي:

السويس درجة الحرارة العظمى 24، أما الصغرى 14 درجة مئوية.

الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.

بورسعيد درجة الحرارة العظمى 23، أما الصغرى فهى 13 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر في طقس الخميس

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت الهيئة ارتفاع الموج به بين نصف متر إلى متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية وشمالية غربية.

في حين تكون حالة البحر الأحمر، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.