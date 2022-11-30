قبل مباراة فرنسا وتونس اليوم.. القنصل الفرنسي بالإسكندرية يتوقع النتيجة

تنطلق مباراة فرنسا وتونس في الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهة الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، التي تشهد إقبالاً كبيراً من أبناء نسور قرطاج المتمسكين بأخر آمالهم في حصد التأهل خلال مواجهة صعبة أمام أبطال العالم.

محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، أحد أكثر المتابعين لهذا اللقاء لتشجيع منتخب بلاده، أثنى على أداء الديوك الفرنسية في البطولة وقدرتهم على كسر عقدة البطل وتجاوز دور المجموعات.

توقعات مباراة فرنسا وتونس اليوم

قال قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وفقاً لتصنيف الفيفا فإنه يتوقع فوز المنتخب الفرنسي كونه صاحب التصنيف الأعلى بالإضافة إلى إمكانيات لاعبيه ونتائجه في البطولة.

قنصل فرنسا: سعيد بحصد النقاط الكاملة

وأكد أنه سعيد بقدرتهم على تجاوز دور المجموعات قبل المباراة الأخيرة التي تجمع فرنسا وتونس اليوم، حيث حصدوا النقاط الكاملة من المباراتين الماضيتين، مشيداً بأداء المنتخبات في كأس العالم قطر 2022 في الوقت الراهن وتقديم مستويات قوية.

وأثنى على التنظيم القطري لبطولة كأس العالم، حيث يرى ردود أفعال جيدة حول المونديال، معلنا عن آماله في أن تحصد بلاده لقب العالم للمرة الثانية تواليا.