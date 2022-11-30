«آداب سوهاج» تحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، الذي نظمه قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، بقاعة المؤتمرات بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور كريم مصلح عميد الكلية السابق، والدكتور أحمد فوزي ضاحي رئيس قسم الجغرافيا و منسق الإحتفالية، ونخبة من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن جامعة سوهاج تحرص على المشاركة فى الفعاليات العالمية، والاحتفالات العلمية للتعرف على كل ماهو جديد في مجالات العلوم وتطبيقاتها، موضحاً أن الجامعة تشارك فى الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، وهو يعتبر مبادرة جيدة لزيادة المعرفة عن استخدامات نظم المعلومات و تعزيز الوعي بتلك التكنولوجيا، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مدى امتداد هذا العلم وتطبيقاته في حياة المواطنين، ومناقشة المعوقات المتعلقة به.

ووجه الشكر لكل القائمين على تنفيذ الفاعلية، ومتمنياً أن يحقق الحدث أهدافه فى تعريف المجتمع الجامعي والخارجي بأهمية علم نظم المعلومات الجغرافية.

وأشار الدكتور محمد توفيق، إلى أن الاحتفالية هدفت إلى التعرف على استخدامات تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في مجالات الأبحاث والدراسات الجيولوجية والبيئية، ورفع كفاءة المنتجات المخرجة رقمياََ وتحسين إدارة المعرفة عن مكونات أنظمة المعلومات المكانية.

ولفت إلى أن الدولة تهتم بتطبيق واستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لدورها الهام في تفسير العديد من الظواهر الطبيعية، وتقديم الخدمات والاستشارات الفنية في مجالات تقنية المعلومات، مثل الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية بمقاييس الرسم المختلفة، من أجل تقليل المخاطر من خلال استخدام أدوات التحليل المكاني في التنبؤ بالكوارث، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار بالأدوات المؤهلة لاتخاذ أنسب الحلول للمشكلات الطبيعية.

وثمن عميد الكلية مجهودات الدكتور أحمد فوزي ضاحي، رئيس قسم الجغرافيا الذي تقدم بمقترح لإنشاء مركزاََ لنظم المعلومات الجغرافية داخل الجامعة، الذي لقى استحسان كبير من رئيس جامعة سوهاج، الذي بدوره أبدى موافقته على مقترح المشروع موجهاً بالبدء فى التنفيذ.