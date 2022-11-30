برلماني: معدلات الإنجاز بحياة كريمة تعكس جدية الوصول لنقلة حقيقية بالريف

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الخطى التنفيذية لمبادرة حياة كريمة يومًا بعد يوم بمختلف محافظات الجمهورية، تعكس ما تعمل عليه من إعادة رسم لخريطة مصر وتنميتها الاقتصادية، بخطة بناء شاملة لمكونات الدولة وفي القلب منها الريف المصري، معتبرا أن ما نشهده من خطوات متقدمة في معدلات الإنجاز يدعو للفخر ويبعث بحالة من الارتياح لدى المواطنين، بحرص الدولة على تحويل مستهدفاتها لواقع، وهو ما يؤكد اختلافها عما يسبقها، على مستوى النطاق والأثر الذي تمتد فيه إلى 60% من سكان الجمهورية وحجم المشروعات التي يتم تنفيذها.

تجربة حياة كريمة

ولفت جمعة، إلى أن ريادة وتميز تجربة حياة كريمة، تتجسد فيما نجحت به من تجميع جهود عمل جميع المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ منها مبادرة 100 مليون صحة، وتكافل وكرامة، ومصر بلا غارمات، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذها في جميع القرى، لتقدم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفير كافة احتياجات الأهالي بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وهو ما جعلها تتمتع بإشادة من مختلف المؤسسات الدولية المرموقة لا سيما وأنها تتفق مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، كما أنها تعمل على تهيئة القرى لمواجهة التغيرات المناخية حيث تم توجيه نسبة استثمارات خضراء تصل لـ 30%، إضافة إلى إطلاق مبادرة القرية الخضراء خلال cop27، التي تتمثل في تأهيل الريف المصري ليتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، وتستهدف تعميم نموذج القرية الخضراء على 175 قرية.

معدلات إنجاز حياة كريمة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن معدلات الإنجاز توضح كيف ساهمت حياة كريمة في تغيير حياة المواطنين وآخرها ما شهدته القرى والمراكز التابعة لمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، من نقلة نوعية فى مجال رفع كفاءة المرافق بها، التي كانت متهالكة ومحرومة من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى مد خطوط الغاز وشبكة الاتصالات والإنترنت، ضمن خطة تنفيذ 144 مشروعا، فضلا عن الانتهاء من 22 مشروعا لمجمعات حكومية خدمية وزراعية بالجيزة، ورفع كفاءة أكثر من ألف وحدة صحية في 20 محافظة.

تحسين جودة الحياة

وأشار جمعة، إلى أن كل ذلك يجسد ما تستهدفه الدولة من إحداث نقلة حقيقية لصالح المواطن، بالتيسير والتخفيف عليه فى الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى أن يسلك عشرات الكيلومترات للمركز الأصلى لتلبية احتياجاته اليومية، وهو ما يرسخ ما تعمل عليه المبادرة من تحسين الحياة المعيشية ومراعاة البعد الإنساني والاقتصادي لكل محافظة بما يعود بالنفع على الأهالي بمختلف أعمارهم.