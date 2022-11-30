رئيس «خطة النواب»: معدلات النمو المتوقعة للعام المالي الجاري 5%

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري بخير من جهة المكونات والنشاط الاقتصادي، إذ أن النشاط الاقتصادي في العام المالي الماضي حقق معدل نمو بلغ 6.6% في الوقت التي كانت تعاني فيه المؤسسات المالية الدولية: «الاقتصاد المصري سيعبر ضائقة النقد الأجنبي تدريجيا».

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن أساس الاقتصاد المصري لا يزال بخير، وفيما يتعلق بالعام المالي الجاري فتوقعت وزارة التخطيط أن معدل النمو الحقيقي سيكون في حدود الـ5%، ما يعد معدل نمو أكثر من ضعف معدلات النمو السكانية.

وزارة التخطيط تراجع معدلات النمو دائما

واستطرد: «وزارة التخطيط بكل مسؤوليها بيعملوا بجد واجتهاد ودائما بيراجعوا معدلات النمو، وشأنها شأن باقي المؤسسات المالية الدولية بتراجع دائما، ونظرا لأن الـ5.5% اللي كانت تتوقعها كانت قبل حدوث الأزمة الروسية لأوكرانية، بعدها قامت الوزارة بمراجعة معدلات النمو في ضوء تداعيات الأزمة، وأكدوا أن معدل النمو سيكون في حدود الـ5%، وده في حد ذاته تدقيق في معدلات النمو».

تدقيق في معدلات النمو الحقيقية

وأوضح أن هناك تدقيق في معدلات النمو الحقيقية، إذ أنه وفي حال ما حقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 5% بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية المؤثرة على كل دول العالم، فيكون الاقتصاد المصري محقق لمعدل نمو مرضي للغاية في ظل تلك الأزمة الطاحنة.