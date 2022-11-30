مدينة المنصورة تبهر الجميع بجمالها: كل ما تريد معرفته عن وحدات السكن

أيام قليلة تفصلنا عن موعد افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، المرحلة الأولى، التي تقع بين جمصة وكفر الشيخ، وترتبط بالمنصورة القديمة بواسطة القطار الكهربائي المزمع إنشاؤه قريباً، ليصل بين المدينتين القديمة والجديدة في ربع ساعة فقط.

وجذبت مدينة المنصورة الجديدة، أنظار الجميع إليها، نظراً لتميز مبانيها وحدائقها، فضلاً عن ضمها إسكان مختلف الأنواع، سواء متوسط، أو سياحي، أو اجتماعي، أو حتى فيلات، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنادق.

موعد افتتاح المنصورة الجديدة

ومن المقرر أن يتم افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، خلال أيام، حيث سيتم افتتاح المرحلة الأولى، من بين 4 مراحل تضمهم المنصورة الجديدة، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 ألف و63 فداناً، وتضم وحدات سكنية كاملة التشطيب ومجهزة المرافق، فضلاً عن الخدمات الترفيهية، وانتشار المسطحات الخضراء.

مشاريع مدينة المنصورة الجديدة

وتضم مدينة المنصورة الجديدة، عدة مشروعات سكنية أبرزها وحدات مشروع جنة «الإسكان الفاخر»، حسبما ذكرت الإسكان في بيان سابق لها.

وحول موعد تسليم شقق المنصورة الجديدة، فإنّه سيبدأ تسليم وحدات مشروع جنة الإسكان الفاخر بدءًا من 3 يناير المُقبل، فضلاً عن تسليم العديد من الوحدات السكنية بمشروعي سكن مصر منذ مطلع نوفمبر الجاري.

مدينة سكنية متكاملة ومميزة

وأوضح المهندس علاء الدين لطفي، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ مدينة المنصورة الجديدة، مخططة لتستوعب مليون ونصف نسمة، كما أنّها متكاملة حيث أنّها تحتضن، جامعة المنصورة الجديدة، فضلاً عن عدد من الجامعات الخاصة، ومركز طبي، و8 أسواق تجارية، وقسم شرطة، و3 بنوك، و5 مساجد، و3 كنائس، ومبنى التحكم الجيل الرابع.

4704 وحدة سكنية في سكن مصر

وأشار إلى أنّ مشروع سكن مصر، يحتوي على 4704 شقة سكنية موزعة على 196 عمارة، فضلاً عن 1392 وحدة سكنية في عمارات الإسكان الاجتماعى موزعة على 58 عمارة.

وأضاف أنّ مشروع جنة يضم 17 ألف وحدة سكنية، بينها 11 ألف و232 وحدة سكنية موزعة على 462 عمارة، فضلاً عن 2100 فيلا.

تساهم في تقليل الزحام

وتأتي مدينة المنصورة الجديدة، ضمن مدن الجيل الرابع بالجمهورية الجديدة، التي يساهم إنشائها في تقليل الزحام، وجذب الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتقع بطول 15 كيلو متر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن جاهزيتها للتكيف مع التغيرات المناخية، ومساهمتها في تعزيز ريادة الأعمال.