«الدقهلية».. تعمير وتطوير في «كل شبر» (ملف خاص)

فى مختلف محافظات مصر، امتدت يد العمران لتغير الخريطة عملياً لا نظرياً، ومعها تتغير خريطة التنمية فى الجمهورية بالكامل، التى ظلت لقرون تتمحور حول نهر النيل.

اليوم ينتقل العمران إلى الظهير الصحراوى وحول البحار الواسعة المحيطة بمصر، بما يشمله ذلك التحول من عوائد كبرى تتمثل فى خلق ملايين المساحات من الكيلومترات القابلة للعمران والتخلص من الوضع الخانق المتمثل فى البقاء على حدود ٧٪ من مساحة مصر فقط.

هنا على أرض الدقهلية نموذج حى، لحلم العمران الجديد الذى يتحقق منذ سنوات.. هنا الأمل الذى بشّرت به الجمهورية الجديدة، فعلى مدار أعوام قليلة أصبح حلم مدينة المنصورة الجديدة الذى يعود إلى ٥٠ عاماً مضت واقعاً ملموساً، عماراتها جاهزة للسكن، وطرقها ممهدة، ومرافقها جاهزة للعمل، بعد أن أنفقت الدولة عليها أكثر من 20 مليار جنيه، فى المرحلة الأولى فقط، لتنضم إلى آلاف مشروعات البناء والتعمير الأخرى فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وأسهمت فى دعم الاقتصاد الوطنى وتشغيل آلاف الأيدى العاملة، والشركات الخاصة العاملة فى قطاع البناء والتشييد.

وامتد العمل ليشمل الطرق الواصلة لمدينة المنصورة الجديدة، فشمل طريق رافد جمصة، الذى تحول من واحد من أسوأ طرق المحافظة إلى أفضلها، بحاراته الواسعة، والذى يربط مدن المنصورة والمنصورة الجديدة وجمصة ودمياط، ووصل اهتمام الدول أيضاً بالتعليم، فأنشأت جامعتى «المنصورة الجديدة» و«المنصورة الأهلية»، وتتبعهما «جامعة المنصورة التكنولوجية»، ذلك المولود الجديد الذى ينتظر النور، إضافة إلى جامعتين خاصتين، لتزيد المنطقة إشعاعاً علمياً يخدم النهضة العمرانية المتكاملة.

الدقهلية بشكل عام وخلال العامين الماضيين شهدت أيضاً عشرات المشروعات الخدمية والتنموية، منها تطوير 26 قرية بمركز شربين فى إطار مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة 6.5 مليار جنيه، لتنتقل بعدها إلى 5 مراكز أخرى هى «ميت غمر، أجا، السنبلاوين، بلقاس، المنزلة»، ليتغير وجه الدقهلية فى مرافقها ومبانيها وطرقها الممهدة.

وتوازياً مع مشروع المدينة الجديدة، جرى ربطها بشبكة طرق قوية تم تجديدها بالكامل، بداية من طريق «بنها - المنصورة» إلى طريق «جمصة - المنصورة» وطريق المنصورة الدائرى بكبارى علوية، بحيث لا يقف فى طريق المسافر أى حائل، وينطلق فى طريقه، وتسبّبت شبكة الطرق فى تخفيض زمن أى رحلة إلى النصف تقريباً.