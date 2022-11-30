رئيس «المنصورة الأهلية»: هدفنا استعادة العقول المهاجرة.. وجذب الراغبين بالخارج «حوار»

أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، أن الجامعة لديها 8 كليات و27 برنامجاً تعليمياً والمخطط العام يتكون من 20 مبنى بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

برامج تعليمية متطورة في الطب والجراحة والفم والأسنان وهندسة الذكاء الاصطناعي والميكاترونكس

وقال «خاطر» فى حوار لـ«الوطن»، إن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو استعادة العقول المصرية المهاجرة وتقليل هجرة الطلاب للدراسة بالخارج ونطبّق المعايير العالمية فى الدراسة، مشيراً إلى أن الجامعة لديها برامج تعليمية متطورة فى الطب والجراحة والفم والأسنان وفارم دى كلينكال وهندسة الذكاء الاصطناعى والميكاترونكس والبناء والتشييد.. وإلى نص الحوار:

ما كليات جامعة المنصورة الأهلية، وهل تم تأسيسها لتكون من جامعات الجيل الرابع؟

- القيادة السياسية تولى اهتمامها بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وهو ما يتجلى فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الدقهلية، وغيرها من المحافظات، وجامعة المنصورة الأهلية من جامعات الجيل الرابع، وهى الجامعات التى تتوافر بها الإمكانيات التقنية، طبقاً للإطار المرجعى الذى أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع التعليم العالى.

وما معايير الجامعات الذكية؟

- 7 معايير مقسّمة إلى 34 قدرة، بداية من الحرم الجامعى، وحتى طرق ووسائل التقييم الذكية، وهى معنية بالبحث العلمى والتنمية، ومضمون التدريس والامتحانات ووسائل التعليم والتعلم، وكل ما يقدم من خلال برامج متميزة، بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وإتاحة فرص أكبر لتعليم جامعى بمعايير دولية بالشراكة مع أفضل الجامعات العالمية، وجامعة المنصورة الأهلية تلعب دوراً بارزاً فى تنمية محافظات الدلتا على جميع القطاعات التعليمية والخدمية، وفقاً لرؤية مصر 2030.

شريف خاطر: المخطط العام يتكون من 20 مبنى بتكلفة 3.5 مليار جنيه ونطبق معايير عالمية للدراسة

ماذا تم من إنشاءات فى الجامعة؟

- عدد الكليات فى القرار الجمهورى 8 كليات، ويتكون المخطط العام للجامعة من 20 مبنى «مبنى رئيسى، 2 مبنى علوم هندسية، 3 مبانى علوم طبية، مبنى معامل مركزية، مبنى علوم إنسانية، عدد 2 مبنى ورش، 3 مبانٍ سكنية، مبنى ريادة الأعمال، مبنى المكتبة الرقمية وريادة الأعمال، ومبانٍ خدمية ورياضية» والمشروع يتكلف 3.5 مليار جنيه وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

ما التخصصات الموجودة فى الجامعة حالياً والتخصّصات المستقبلية؟

- الجامعة بها 27 برنامجاً تعليمياً بالقطاعات الأربعة، «4 برامج بالقطاع الطبى، و4 برامج بقطاع العلوم التكنولوجية، و7 برامج بقطاع العلوم الإنسانية والإدارية و12 برنامجاً بقطاع العلوم الهندسية، ومع بداية العام الجامعى 2022 - 2023 قرر مجلس جامعة المنصورة بدء الدراسة فى 6 برامج، هى الطب والجراحة بكلية الطب البشرى، وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الفم والأسنان، وفارم دى كلينكال كلية الصيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعى، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة البناء والتشييد بكلية الهندسة.

ما الفكرة فى تقديم أنواع جديدة من البرامج للطلاب؟

- إنشاء الجامعات الأهلية من أحد أسبابها استعادة العقول المصرية المهاجرة والدولة عملت الجامعات الأهلية لتقليل هجرة الطلاب للدراسة فى الخارج، الذين يبحثون عن التعليم الجيد خارج مصر، والمعايير العالمية فى إنشاء الجامعات حول العالم من ضمن شروطها وجود جامعة لكل مليون شخص، حتى تكون الجامعات غير كثيفة العدد وتقوم بتعليم الطلاب بجودة عالية.

الجهاز الإداري للجامعة

تخضع لإشراف رئيس جامعة المنصورة لحين صدور قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبعدها سيكون لها إدارة مُستقلة «مجلس أمناء، رئيس للجامعة، نواب لرئيس الجامعة، مديرون للبرامج الدراسية» والهيكل الإدارى سيشمل 3 نواب لرئيس الجامعة.