لؤي الخطيب يكتب: الإفلاس الحقيقي.. هو تكرار الأكاذيب!

كل مواطنى العالم يعلمون يقيناً أن هناك أزمة عاصفة تضرب اقتصاد الكوكب.. إنكار تلك الأزمة هو بمثابة ادعاء غياب الشمس فى وضح نهار أغسطس!

نحن فى مصر لسنا استثناءً لكى نأمن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، الأثر حتمى ويظهر بوضوح فى قيمة العملة، إلى جانب أشياء أخرى.

لكن السؤال، هل يعنى هذا الأثر أن مصر على حافة الإفلاس كما يقول مطاريد الإعلام الإخوانى الهارب؟

هنا مربط الفرس.. المرض والموت حالتان مختلفتان تماماً، الخلط بينهما خبل محض.. وهذا ما يفعله المطاريد عمداً!

تعانى مصر من تبعات الأزمة، خروج ما يزيد على 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال بضعة أشهر لا يمكن تجاهله بأى حال، فهو أدى إلى زيادة الطلب على الدولار إلى جانب الاحتياجات الطبيعية، ما يؤدى حتماً إلى رفع سعر الحصول عليه بما يقابله من العملة المحلية.

فالأزمة موجودة بلا شك..

لكن.. الإفلاس شىء آخر!

خلال الأيام الماضية، أعلنت وزيرة التخطيط أرقاماً اقتصادية مهمة تخص الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجارى.. فترة فى قلب العاصفة..

بلغ النمو الاقتصادى خلال تلك الفترة 4.4%، بينما نما الاقتصاد العالمى 3.2% خلال 2022، هبوطاً من 6% خلال 2021..

ماذا يعنى النمو الاقتصادى؟ هو ازدياد حجم الاقتصاد..

أخبرنى بالمنطق، لماذا ينمو اقتصاد يوشك على الإفلاس؟

لماذا يزداد الإنتاج فى مجتمع مُهدد بانهيار اقتصادى كما يقول المطاريد؟

عبث محض يقوده المطاريد.. هؤلاء الذين قالوا بأنفسهم فى نوفمبر 2016 إن سعر صرف الجنيه المصرى سيصل خلال شهور إلى 25 جنيهاً لكل دولار.. ثم مرّت سنوات ظل سعر الصرف خلالها مستقراً بين الـ15 والـ17 جنيهاً، ولم يتحرك إلا بسبب الأزمة الأخيرة.. ورغم ذلك لم يعتذر المطاريد لمشاهديهم الذين لا يتساءلون عن أى منطق أصلاً!

هؤلاء المطاريد أنفسهم هاجموا وبشدة كل اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التى أبرمتها مصر مع جيرانها.. فقط تخيل لو أن هذه الاتفاقات لم تتم.. ما الذى كان سيحدث؟

ربما تتساءل الآن عن العلاقة بين اتفاقيات ترسيم الحدود وسعر الصرف والأزمة الحالية!

عُد بالزمن 7 سنوات إلى الوراء حين اكتشفت شركة إينى حقل ظُهر، منذ تلك اللحظة بدأ الحديث عن اتجاه مصر بمساعدة اكتشافات لحقول غاز أخرى، نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وعدم احتياجنا إلى الاستيراد مرة أخرى، بل وإمكانية تصدير الفوائض.

كيف يمكن أن نجرى استكشافاً لحقول غاز تقع على الحدود مع جيراننا دون اتفاقيات ترسيم حدود واضحة ومحددة تمنع أى نزاعات مستقبلية؟

لولا هذا الترسيم، لما استطعنا اكتشاف ظُهر أو غيره..

ولولا الاكتشافات لما حققنا الاكتفاء الذاتى، ما يعنى أننا وكما قالها الرئيس السيسى منذ أسابيع، كنا سنحتاج ما يزيد على 100 مليار دولار سنوياً لاستيراد الغاز بالأسعار الحالية.. هل تتخيل حجم الأزمة حينها؟