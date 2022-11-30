محادثات هندية أمريكية لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين

بحث وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار، مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى الهند إليزابيث جونز، سبل دعم التعاون بين الولايات المتحدة والهند.

التعاون الثنائي بين البلدين

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي: في تغريدة على «تويتر» اليوم الأربعاء: «سعدت اليوم بلقاء القائمة بأعمال السفارة الأمريكية إليزابيث جونز، وجرى خلال هذا اللقاء استعراض التقدم الراهن في التعاون الثنائي، وجرى بحث السبل الممكنة لدعم التعاون بين البلدين».

القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الهند

جدير بالذكر أنه جرى تعيين إليزابيث جونز قائمة بأعمال السفارة الأمريكية في نيودلهي، الشهر الماضي، وكانت تشغل قبل ذلك عدة مناصب دبلوماسية من بينها منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والآسيوية، ومنصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وكانت أيضا سفيرة لبلادها لدى كازاخستان.

شريك لا يقدر بثمن

وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، قد وصف الهند في وقت سابق، بأنها «شريك لا يقدر بثمن» بالنسبة للولايات المتحدة، وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الهندية تقوم على أساس القيم المشتركة بما فيها الالتزام بالديمقراطية ودعم النظام الدولي، وأن البلدين لديهما مصلحة مشتركة في تشجيع الاستقرار والأمن العالمي وتحقيق الرخاء الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار والتواصل.