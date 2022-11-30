كشف الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التفاصيل الكاملة للظواهر الفلكية الأخيرة لعام 2022، وهي تسعة اقترانات وزختي شهب وبدر ومحاق وانقلاب شتوي وتقابل واستطالة.

2-1 ديسمبر- القمر والمشتري

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، الظواهر كالتالي:

يقترن القمر مع كوكب المشتري «عملاق المجموعة الشمسية» عند دخول الليل وحتى بداية غروبهما قرب منتصف الليل تقريبا.. يكون القمر يمين المشتري يوم 1 ديسمبر، ثم يسار المشتري يوم 2 ديسمبر.

6 ديسمبر- القمر وبلايدس

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades- وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.. يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن يمكن رؤية 7 نجوم لامعة فقط بالعين المجردة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع أو «الثريا».. يظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور.. يقترن القمر مع الثريا عند دخول الليل في ذلك اليوم حيث يظلا متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي 7 ديسمبر.

8-7 ديسمبر- القمر والمريخ

يقترن القمر مع كوكب المريخ «الكوكب الأحمر» عند دخول الليل في ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي 8 ديسمبر.

8 ديسمبر- اكتمال القمر «بدر جمادى الأول»

يكون القمر عند طور البدر في وضع التقابل مع الشمس فيظهر قرص القمر بدر كامل الاستدارة في ذلك اليوم ويبلغ لمعانه 99.9 %، ويشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل ثم يغرب عند شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

ومن الجدير بالذكر، أن القمر يبدو لنا بدرا أيضا، قبل ذلك الموعد بيوم، وبعد ذلك الموعد بيوم «على الأقل».. وهذا لأن العين المجردة، لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر في هذين اليومين بسهولة، يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية، باسم القمر البارد، دلالة على دخول الشتاء.

كما يعرف باسم قمر الليالي الطويلة، لأن ساعات الليل تكون أطول من ساعات النهار في الشتاء، كما يُعرف أيضا بقمر عيد الميلاد «الكريسماس»، ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية، والحفر النيزكية على سطح القمر، باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

8 ديسمبر- المريخ في تقابل مع الشمس

سيكون الكوكب الأحمر في أقرب وضع له بالنسبة للأرض في ذلك اليوم حيث يكون في وضع التقابل مع الشمس، التي تضيئ وجه المريخ بالكامل فيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام.. وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب المريخ، علما بأن بدر القمر سيترائى على مقربة من المريخ طوال الليل في ذلك اليوم أيضا.

11-10 ديسمبر- القمر وبولوكس

يقترن القمر مع النجم Pollux في برج الجوزاء «التوأمان» عند شروقهما في الـ 8:00 مساءا تقريبا يوم 10 ديسمبر، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي 11 ديسمبر.. مع العلم بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.. تم اكتشاف كوكب من الكواكب الخارجية الشبيهة بالنظام الشمسي يدور حول بولوكس عام 2006.

14-13 ديسمبر- زخة شهب الجوزاء «التوأمان»

شهب الجوزاء Geminids هي ملكة الزخات الشهابية، ويفضلها الكثيرون «وأنا كذلك» حيث تُعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار السنة إذ يصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 120 شهابا في الساعة بالإضافة إلى تعدد ألوانها، تنتج زخة التوأمان من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982.

تهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 13 وفجر 14 ديسمبر، تكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما، بعيدا عن أضواء المدينة، حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء «التوأم» وهو سبب تسميتها.

ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء، علما بأن وجود القمر «الأحدب المتناقص» في السماء سيحجب العديد من الشهب الخافتة هذا العام، وأن الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة، ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة، وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان، إذ إنها تدخل الغلاف الجوي، وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض.

21 ديسمبر- استطالة عطارد

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 20.1 درجة من الشمس في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

21 ديسمبر- الانقلاب الشتوي

يحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في هذا الموعد من كل عام، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا، ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا «الإنقلاب الشتوي» في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا، «الإنقلاب الصيفي» في النصف الجنوبي للكرة الأرضية .. وعندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة.

22-21 ديسمبر- زخة شهب الدب الأصغر «الدببيات»

تُعتبر شهب الدب الأصغر Ursids من الزخات الشهابية الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، وينتج عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790، تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor «بالقرب من النجم القطبى»

22 ديسمبر- القمر وقلب العقرب

يقترن القمر مع النجم العملاق Antares «قلب العقرب»، وهو نجم عملاق أحمر تقدر كتلته بـ10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب، يترائى هذا الاقتران قبل شروق الشمس في الـ5:45 صباحا في ذلك اليوم، إلى أن يختفيا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

23 ديسمبر- القمر الجديد «محاق جمادى الآخر»

في المحاق يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم .. وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة

24 ديسمبر- القمر والزهرة وعطارد

يقترن القمر مع كوكب الزهرة «ألمع كواكب المجموعة الشمسية» وأيضا مع كوكب عطارد «أقرب الكواكب إلى الشمس» في مشهد ثلاثي رائع الجمال بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم أثناء الغسق المسائي إلى أن يغرب هذا المشهد تماما مع دخول الليل.. علما بأن عطارد والزهرة يقترب كل منهما للآخر في الأيام اللاحقة فيظهر عطارد أعلى الزهرة حتى يوم 29 ديسمبر، ثم يتبادلا الأماكن فيظهر عطارد أسفل الزهرة حتى نهاية العام ..

26 ديسمبر- القمر و زحل

يقترن القمر مع كوكب زحل «لؤلؤة المجموعة الشمسية» عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى غروبهما في الـ 8:30 مساءا تقريبا..

29 ديسمبر- عطارد والزهرة

يقترن كوكب الزهرة «ألمع كواكب المجموعة الشمسية» مع كوكب عطارد «أقرب الكواكب إلى الشمس» بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وأثناء الغسق المسائي كما أشرنا من قبل إلى أن يغرب هذا المشهد تماما مع دخول الليل.

29 ديسمبر- القمر والمشتري

يقترن القمر مع كوكب المشتري «عملاق المجموعة الشمسية» للمرة الثانية خلال هذا الشهر، عند دخول الليل وحتى بداية غروبهما قرب منتصف الليل تقريبا.