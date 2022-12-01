تحرير 1550 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية وعلى رأسها مخالفات تجاوز السرعة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط السائقين متعاطي المواد المخدرة.

رفع السيارات من الشوارع

وانتشرت الخدمات المرورية لتسيير الحركة على كافة الطرق تزامنًا مع توجه الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أماكن عملهم، بهدف القضاء على أي كثافات مرورية قد تعيق حركة المركبات، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع والتي تتسبب في كثافات مرورية.

تحرير 1550 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت الحملات المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير 1550 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم تحرير 213 مخالفة السير دون تراخيص و1243 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و23 دراجة نارية مخالفة، و33 مخالفة موقف عشوائي، و38 مخالفة شروط الترخيص.

كما قام رجال المرور برفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في تكدس مروري بالطرق.