مصرع شخصين وإصابة 13 في تصادم سيارة نقل بميكروباص بالسويس.. «السواق نام»

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون بطريق «القاهرة - السويس»، نتيجة حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص، اليوم الخميس، بكمين الكيلو 109 بمدخل محافظة السويس.

تلقى مرفق إسعاف محافظة السويس، بلاغا من قائدي السيارات على طريق القاهرة - السويس، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص ووقوع إصابات وضحايا، نتيجة تهشم الجزء الخلفي من الميكروباص.

12 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بالدفع بـ12 سيارة إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي ونقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

المعاينة تصادم النقل بالميكروباص

وأفادت المعاينة الأولية للحادث، بأن سيارة نقل تحمل لوحات رقم «ع و ط 7581»، نام سائقها خلال القيادة ودخل على حارة الملاكي بكمين الكيلو 109 الكائن على طريق «القاهرة - السويس»، اتجاه السويس، واصطدم بمؤخرة السيارة الميكروباص رقم «ط س س 1598» فهشم حقيبة السيارة والمقاعد الخلفية ويمينها، ما أسفر عن وقوع وفيات وحالات إصابة تم نقلهم للمستشفى.

وجرى الاستعانة برجال الحماية المدنية لاستخراج المصابين والمتوفين من داخل حطام السيارة، حيث تم تقطيع أجزاء من الميكروباص ليتسنى للمسعفين إخراج الضحايا بعد تعطل الباب.

وكيل وزارة الصحة يتابع حالة المصابين

ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، بسرعة تقديم الدعم للمصابين وتشخيص الحالات عقب وصولهم إلى المستشفى العام، واستدعاء الأطقم الطبية وتحويل الحالات الطارئة إلى العناية المركزة تمهيدا لخضوعهم للعمليات الجراحية.