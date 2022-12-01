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نائب رئيس حزب التجمع: قانون التصالح في مخالفات البناء سيحرك سوق العقارات

كتب:

عمرو صالح
11:38 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
النائب عاطف مغاوري

النائب عاطف مغاوري

قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيحد من العشوائيات ويسهم في إنعاش السوق العقارية بمصر.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

وأوضح عاطف مغاوري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع القانون سيسهم في تحريك سوق العقارات وزيادة فرص عمل الحرفيين التي تقلصت خلال الفترة الماضية بسبب قرار وقف البناء.

وأضاف نائب رئيس حزب التجمع في حديثه عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: «مشروع القانون المقدم من الحكومة سيساعد في تخفيف التكدس العمراني من خلال استكمال بناء العقارات، إضافة إلى عودة السحب على مواد البناء التي شهدت حالة من الركود طيلة الفترة الماضية».

حزب التجمع

واختتم نائب رئيس حزب التجمع حديثه مؤكدا على دعم الحزب لمشروع القانون كونه يضع حلولا جذرية لمشكلة مخالفات البناء في مصر: «المشروع سيحل كافة مشكلات البناء بحلول توافقية ومرضية للجميع».

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