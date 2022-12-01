ضبط متهم بتزوير المحررات الرسمية في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بتهمة استقطاب راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مُثبت بها بيانات مُخالفة للحقيقة وقيامه باصطناع وتزوير مستندات ليتقدم بها أصحاب الشأن ضمن استمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومي بمقابل مالي.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 3 طابعات وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وماكينة تصوير وكمية من الأوراق والمحررات والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.