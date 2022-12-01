دورة تدريبية لـ34 شابا وفتاة بالشرقية لزيادة إنتاجية الفدان والنهوض بالزراعة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية في نطاق المحافظة؛ لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل؛ لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، والاكتفاء الذاتي، بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

تقديم الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة

أضاف محافظ الشرقية، أنّ المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كل المشاكل والمعوقات أمامهم؛ لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

دورة تدريبية لمطبقي المبيدات

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنظيم دورة تدريبية لمطبقي المبيدات في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري بحضور الدكتور محمد إبراهيم، والدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس أحمد العساسي مدير إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة؛ لتدريب 34 شابًا وفتاةً من مطبقي المبيدات على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات، وتعريفهم بأهمية برنامج مطبقي المبيدات في الحفاظ على البيئة وصحه الإنسان.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، أنّه خلال الدورة التدريبية تم تعريف الشباب والفتيات المشاركين بأنواع المبيدات والتوقيت المناسب للرش باستخدام المبيدات وتعليمهم أساسيات المكافحة المتكاملة للآفات؛ لضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات طبقا لخطة وزارة الزراعة.