مستفيد من «ابدأ»: لدينا خطوط إنتاج صناعات بلاستيكية بدلا من استيرادها

قال الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي للشركة المصرية للتجميل ECC، إنّ مجلس إدارة الشركة استهدف أن تكون الشركة مركزًا إقليميًا للتصنيع، وتعبئة مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط، وتقليل الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد.

وأضاف صلاح، في كلمته، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «عملنا على مدار الـ8 سنوات الماضية على عقد شراكات مع شركات عالمية، ونظّمنا ورش عمل مع شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا وخطوات التصنيع الجيد، كما عملنا على فكرة الصناعات التكاملية، وبنينا خطوط إنتاج خاصة بالصناعات البلاستيكية لتلبية احتياجاتنا من العبوات البلاستيكية بدلًا من استيرادها من الخارج».

وتابع: «الشركة تصنع لكبرى الشركات العالمية في مصر ونصدر إنتاجنا للخارج، وأشكر مبادرة ابدأ على دورها الفعال والمؤثر على الأرض، حيث استطاعت أن تسهل لنا أمورا كثيرة، ووجودهم كان داعما كبيرًا لنا، وبنفس الحماس والقوة، أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه لنا».

ورد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لن نترك يا دكتور، هل نستورد المنتجات، أم ننتجها لدينا»، ورد عليه محمد صلاح: «ننتجها كلها».

وأكد محمد صلاح: «لدينا فرصة حلوة جدًا إننا نصدر، في قطاع التجميل لدينا فرصة ذهبية للتصدير، لكننا نحتاج نضع المكعبات بجوار بعضها، زرت عددًا كبيرًا من الدول الأفريقية، البضاعة المصرية مقبولة هناك وأسعارها تنافسية للغاية، أصبحنا نقدم جودة رائعة، لكننا في حاجة إلى دخول هذه الأسواق بطريقة سليمة، عن طريق مكاتب التمثيل التجاري، ويجب أن نكون كتلة ووحدة واحدة».