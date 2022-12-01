ضبط 400 طن دقيق وأرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنّ الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة في توجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حمايه المستهلك؛ لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وشنّت مديرية التموين عددًا من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2516 محضرًا، منها 1401 محضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة، لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، و1115 محضرًا في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز؛ لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل دون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها 117 طن دقيق، و20 طن قمح و300 كيلو مكرونة، و204 أطنان أرز شعير، و175 كيلو بانيه، و5 أطنان زيت جميعها سلع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه منها 20 طن سماد يوريا و6 أطنان أسمدة زراعية، و500 لتر سولار و20 زجاجة عطر و100 عبوة عطر، و13 جركن زيت سيارات جميعم سلع غير صالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.