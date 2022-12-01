ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة تقل عمال بالبحيرة لـ8 أشخاص «صور»

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لحادث تصادم سيارة عمالة بأخرى، على الطريق الصحراوي في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع 10 عمال، وارتفع عدد المصابين إلى 8 عمال.

تلقت اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا بمصرع 10 عمال، وجارٍ حصر المصابين جراء وقوع حادث تصادم سيارة عمالة وأخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلي مكان حادث تصادم سيارة العمالة، حيث تبين مصرع 10 عمال وإصابة 8 آخرين وجري نقل الجثث إلى مستشفى غرب النوبارية العام، ونقل نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.