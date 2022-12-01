أسماء المصابين في انقلاب سيارة عمالة بالبحيرة.. جميعهم شباب

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا تصادم سيارة محملة بالعمالة وأخرى بطريق «مصر إسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن مصرع 10 عمال وإصابة 8 آخرين، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر حادث تصادم سيارة العمالة بوادي النطرون عن مصرع 10 أشخاص مجهولي الهوية، فيما أصيب كل من: «محمد شحاته علي» 21 سنة، و«محمد عيد» 18 سنة، و«مصطفى رجب ثابت» 19 سنة، و«أحمد همام جبريل» 16 سنة، و«إسلام محمد علي» 20 سنة، و«مصطفى ممدوح علي» 22 سنة، و«هنادي نعيم هنداوي» 22 سنة، و«محمد رجب إسماعيل» 19 سنة، وجميعهم مقيمين أبوالمطامير ومصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إخطار بانقلاب سيارة عمالة في البحيرة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة محملة بالعمالة وأخرى بنطاق المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.