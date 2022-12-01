الذهب يقترب من أعلى مستوياته عالميا منذ يوليو

ارتفع الذهب إلى أرقام يومية جديدة، مسجلاً 1800 دولار للأوقية، وأغلق عند أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو، مدعومًا بهبوط عوائد سندات الخزانة، والانخفاض الحاد في قيمة الدولار.

وتراجع مقياس التضخم الأساسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية في الولايات المتحدة، إلى 5% تماشيًا مع التوقعات، في أحدث إشارة إلى أن التضخم قد يكون بلغ ذروته.

وجاءت هذه البيانات، على رأس خطاب هادئ إلى حد ما، من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أمس الأربعاء، ما دفع الأسواق إلى تسعير فرصة تزيد عن 80%، برفع أقل بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ترقب لأسعار الذهب في الأسواق العالمية

وتترقب الأسواق الفترة المقبلة، تحركات أسعار الذهب، مع تباطؤ وتيرة التضخم في أمريكا، وتوقعات أغلب الاقتصاديين اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لإبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه ديسمبر المقبل.

وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1749.83 دولار للأوقية، بحلول نهاية الربع الجاري، على أن يتم تداوله عند 1687.66 دولار في غضون 12 شهرًا.

وترتبط أسعار الفائدة، ارتباطا عكسيا بأسعار الذهب، إذ تعني الفائدة المرتفعة تراجع أسعار الذهب، نتيجة عزوف المستثمرين، والاتجاه نحو أدوات الدين نتيجة ارتفاع العوائد، بينما يعني انخفاض الفائدة انجذاب المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذ آمن وأصل مثالي في أوقات عدم اليقين.

ويراهن المستثمرون ،على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعدل حجم زيادات أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس اعتبارًا من ديسمبر بعد تقديم أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وفي الوقت ذاته، ظل الذهب بالقرب من أعلى مستوياته فيما يقرب من ثلاثة أشهر، مستفيدًا بشكل أساسي من الضعف الأخير في الدولار وتراجع العملات المشفرة. وتعتبر السبائك الذهبية أصلًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيتها حيث لا يدفع المعدن أي فائدة.