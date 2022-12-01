أسعار تحليل الإيدز في مصر 2022: مجاني بمستشفيات الحكومة

يحتفل العالم اليوم الموافق 1 ديسمبر، بمرضى الإيدز، وهو يوم مخصص كل عام، من أجل تسليط الضوء على معاناة المصابين بهذا الفيروس المناعي وكل ما يواجهونه وطرق العلاج والوقاية والتخلص من نظرات المجتمع لهم ووصمهم.

الاحتفال باليوم العالمي للإيدز

واحتفلت وزارة الصحة بـ اليوم العالمي للإيدز، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، ومنظمة الصحة العالمية، وتم التأكيد خلال الاحتفالية على وجود عدة طرق للوقاية من الإيدز.

ومن أجل الطمأنة يسعى الكثيرون للإجراء الفحوصات اللازمة، ويبحثون عن أسعار تحليل الإيدز في مصر 2022.

أسعار تحليل الإيدز في مصر 2022

وتوضح «الوطن»، أسعار تحليل الإيدز في مصر 2022، وفقا لما ذكره موظفي خدمة العملاء في بعض معامل التحاليل الخاصة.

وجاءت أسعار تحليل أسعار تحليل الإيدز في مصر 2022، كما يلي:

يختلف سعر تحليل الإيدز فيصل التحليل عن طريق الدم لمعرفة إصابة الشخص من عدمه إلى نحو 445 جنيها، بينما يصل التحليل الرقمي إلى نحو 6785 جنيه وهو تحليل يوضح نسبة إصابة الشخص وفي أي مرحلة هو، كما يوجد تحليل يصل إلى 5400 جنيه وهو تحليل يكون بتقنية «الب بي إس ار».

تحليل الإيدز في وزارة الصحة

يوجد العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرى HIV بشكل مجاني في العديد من المستشفيات الحكومية الخاصة بالحميات والصدر خاصة، ويمكن معرفة أقرب مكان للتحليل في المعامل الحكومية بالاتصال على 08007008000 أو 33152801.