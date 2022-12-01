يد العمران تغير الدلتا.. أنهت العشوائيات ودشنت مدنا ذكية ومشروعات في شتى المجالات

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الأولى من «مدينة المنصورة الجديدة»، اليوم، التى ستسهم بشكل كبير فى تغيير شكل المحافظة، وما بها من جامعات، وتضم كل الخدمات التى سيحتاج إليها المواطن.

وعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال الافتتاح، ما عانت منه الدولة قبل عام 2014 من العشوائيات وهلاك شبكة الطرق وعدم تغطية الصرف على مستوى الجمهورية، أما الآن فقد أصبحت الحكومة مهتمة اهتماماً بالغاً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بكل ما يخص المواطن وتوفير حياة كريمة له.

وشيدت الدولة 100 ألف وحدة سكنية بإقليم الدلتا بتكلفة 30 مليار جنيه بخلاف «سكن لكل المصريين» والإسكان البديل للمناطق الخطرة، وكان عدد المدن الجديدة قبل 2014 يصل إلى 22 مدينة، أما منذ عام 2014 إلى 2022 فقد وصل عدد المدن الجديدة إلى 30 مدينة جديدة، بخلاف 9 مدن تحت التخطيط، بالإضافة إلى أن هناك 141 مشروعاً تم تنفيذها من مشروعات الخدمة المنفذة فى الدلتا من 2014 حتى 2022 بتكلفة 5 مليارات جنيه، وتم تنفيذ 1500 كم مشروعات طرق بالفترة نفسها بتكلفة 10 مليارات جنيه.